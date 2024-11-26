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«Хаяо Миядзаки и Птица». Трейлер №2
«Хаяо Миядзаки и Птица». Трейлер №2
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трейлер
26 ноября 2024
Семь лет камера неотрывно следует за гением
Хаяо Миядзаки
, пытаясь разгадать тайны его замысла
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видео добавил посетитель
yanna
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персоны
Хаяо Миядзаки
,
Тосио Судзуки
,
Исао Такахата
фильмы
Хаяо Миядзаки и Птица
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