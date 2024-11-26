«Хаяо Миядзаки и Птица». Трейлер №2

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Лайфстайл «Бесконечные дворцы и Мариинка»: Анна Завтур о воспитании искусством Становиться актрисой в планах не было

Спутник телезрителя «Коломбиана»: Матильда очень изменилась за лето 25 ноября, 20:00, РЕН ТВ

Лайфстайл «Я создал иллюзию мужчины на экране»: Дмитрий Нагиев объяснил, кто и зачем ходит в его актёрскую школу в Дубае Тот же коучинг, только в профиль

Новости кино Сериал «Фоллаут» стал лучшей адаптацией игры по версии премии Golden Joystick Awards Награды за актерскую игру первого и второго плана достались Коди Кристиану и Бриане Уайт за роли Клауда и Айрис в Final Fantasy VII Rebirth

Новости кино Глен Пауэлл-младший, Дженна Ортега, Эмма Маки и Сэмюэл Л. Джексон украсят собой новый фильм Джея Джея Абрамса Режиссер планирует снять детектив весной 2025 года