«Кто быстрее?». ТВ-ролик

Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 ноября, 01:45, .Black
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53-летняя актриса скрывает свой новый статус
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Одна роль принесла ей «Оскар», а другая может вписать в историю кино
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Актёры имеют особую связь друг с другом
Спутник телезрителя
21 ноября, 21:20, viju TV1000
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Мистика за святыми стенами (и с отличными актерами)
Интервью
Известный оператор — о выборе натуры для фильма «Втроем», поиске нового киноязыка в дебютах и о том, почему фестивальные призы нужнее молодым
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Премьера фильма «УничтоЖанна»
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