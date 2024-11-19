«Супермаркет». Отрывок

Интервью
Актриса и продюсер «УничтоЖанны» — о том, как уговаривала Павла Прилучного, веб-сериал стал фильмом и вдохновлял образ Марго Робби
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Новости кино
Телепремьера запланирована в эфире Первого канала в 2025 году
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24 ноября, 16:05, Еврокино
Интервью
Известный актер — о дуэте с Мариной Александровой в сериале «Макрон», поддержке семьи и желании играть героев постарше
Обзор сериалов
Сериал об эпохе (которая проходит) и русском искусстве (которое навсегда)
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Новости кино
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