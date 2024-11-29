«Чёрный замок»

Новости кино
Премьера продолжения драмеди состоится на СТС и Wink.ru 9 декабря
Спутник телезрителя
29 ноября, 22:35, Hollywood
Интервью
Режиссер хоррора «Астрал. Медиум» — о страхе темноты, любимых ужасах и новаторстве
Спутник телезрителя
27 ноября, 20:30, Кинопремьера
Спутник телезрителя
28 ноября, 21:00, Дом Кино
Новости кино
Первые четыре эпизода исторического детектива собрали три миллиона просмотров на платформе с момента премьеры, состоявшейся 7 ноября
Новости кино
Актеры утверждены на главные роли в спортивной ретро-драме Ильи Маланина
«Битва моторов»
Рецензии на фильмы
Невероятные приключения знаменитостей в деревне под Новый год
обсуждение >>