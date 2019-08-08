ревью

Ролики фильмов «Семейка Аддамс» Аддамсы сталкиваются с хитрой телеведущей Марго Нидлёр, которая рушит их уединенную жизнь.

Новости театра Ирина Медведева сыграет Лилю Брик 5 октября актриса вернётся на сцену после продолжительного перерыва с ролью в городском мюзикле «Маяковский».

Ролики фильмов «Королевские каникулы» Избалованный богатый пёс по кличке Принц оказывается на улице, и ему приходится учиться выживать.

Лайфстайл Мария Порошина рассказала, как «репетировала» рождение сына в кино Съёмки подготовили актрису к появлению мальчика

Лайфстайл Группа «Мумий Тролль» записала саундтрек для аниме «Мобильный воин Гандам: Нарратив» Песня будет звучат в российской версии мультфильма

Дозорные Вручаем билеты на культовый фильм «Игла» День памяти Виктора Цоя в кинотеатрах сети «КАРО»