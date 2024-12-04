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«Лето, когда погас свет». Тизер с русскими субтитрами

трейлер

4 декабря 2024
Как далеко мы готовы зайти ради дружбы?

«Расскажи мне кино»
«Заклятие. Новое поколение»
«Лесные спасатели»
«Ночь в зоопарке»
«Банды Лондона». 3 сезон. Тизер на английском языке

видео добавил посетитель Slon
персоны
Тиаки Кобаяси
фильмы
Лето, когда погас свет

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анонс

«Лесные спасатели»
«Лесные спасатели»
История о дружбе, отваге и необычных приключениях лесных жителей, которые объединяются ради спасения своего дома
1 комментарий
«Ночь в зоопарке»
«Ночь в зоопарке»
Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк, создавая из обычных животных жуткие гибриды!
2 комментария

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