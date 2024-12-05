«Мирские стремления». Тизер на японском языке

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Спутник телезрителя «Коммивояжер» Асгара Фархади: Чужая душа - потёмки В ночь с 4 на 5 декабря, 01.00, ТВ 21

Спутник телезрителя «Турист»: Притворись моим парнем 3 декабря, 20:55, viju TV1000

Новости кино Николай Добрынин, Даня Киселев и Анна Снаткина начнут охранять «Границу миров» 16 декабря Премьера фантастической комедии состоится на СТС

Лайфстайл Жена Бурака Озчивита впервые побывала в Москве Вместе с мужем она посетила Третьяковскую галерею, Театр Станиславского и другие знаковые места

Главная тема Гнездо Миядзаки: новейшие мультфильмы, которые продолжают традиции классика Мастера чтут везде: от Японии и Китая до США и Европы

Лайфстайл Дочь Гвинет Пэлтроу посетила Бал дебютанток в Париже А также внучка Софи Лорен и дочь актрисы Николь Ари Паркер