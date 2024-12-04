«Расскажи мне кино»

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История о дружбе, отваге и необычных приключениях лесных жителей, которые объединяются ради спасения своего дома
Белый кролик проглотил кусок упавшего метеорита и превратился в монстра. Теперь он планирует захватить зоопарк, создавая из обычных животных жуткие гибриды!
Личная вендетта сталкивается с профессиональной борьбой за власть, перерастающей в жестокие войны за сферы влияния. В главной роли — Сопе Дирису
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