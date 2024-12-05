«Притворись моей невестой»

Спутник телезрителя
В ночь со 2 на 3 декабря, 01:00, ТВ-3
Лайфстайл
Вместе с мужем она посетила Третьяковскую галерею, Театр Станиславского и другие знаковые места
Спутник телезрителя
3 декабря, 20:55, viju TV1000
Лайфстайл
А также внучка Софи Лорен и дочь актрисы Николь Ари Паркер
Интервью
Режиссер новеллы «Астрахань» о влиянии рекламы, документалистики и Резо Гигинеишвили
Новости кино
Проект из шести серий выйдет на Иви
Обзор сериалов
Новый сезон проекта с Михаилом Пореченковым и Катериной Шпицей стартует 2 декабря на ТНТ
Новости кино
Мистическая больница открывает двери
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