«Заклятье. Обитель дьявола»

что почитать?

Максим Лагашкин, Вячеслав Чепурченко и Екатерина Стулова окажутся в «Новых Жуках» 16 декабря

Владимир Епифанцев, Анна Снаткина и Светлана Камынина отправятся за пределы «Двух холмов»

Смотреть онлайн: «Первый номер», «Прометей» и возвращение «Игры в кальмара»

В ночь с 4 на 5 декабря, 01.00, ТВ 21

Спутник телезрителя

«Приворот. Чёрное венчание»: Не специально, но со зла превращу его в осла

В ночь со 2 на 3 декабря, 01:00, ТВ-3