ревью

Новости театра Стали известны претенденты на пост худрука Волковского театра Очная защита состоится 16 августа в Российском фонде культуры.

Новости кино Пришло время Генри Кавилла Опубликован дублированный тизер-трейлер «Ведьмака».

Ролики фильмов «Дитя погоды» Девушка по имени Хина Амано обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

Новости кино Кино.Платформа Potential принимает заявки на сценарный конкурс сериалов Дедлайн – 31 августа.

Новости кино В Украине снимают самый масштабный сериал об истории страны Проект создается при поддержке Министерства культуры и по заказу канала «Украина».

Лайфстайл У Дмитрия Лысенкова угнали автомобиль Актер в это время находился в отпуске

Рецензии на фильмы «Angry Birds 2 в кино»: Орел и свинка Война и мир в анимационной экшн-комедии о злых птичках, хитрых свинках и превратностях женской судьбы

Спутник телезрителя «Любит не любит»: Ищите Ходченкову 14 августа, 18:45, TV1000 Русское кино