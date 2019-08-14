Ролики фильмов
Молодой и бескомпромиссный режиссер Луис Бунюэль
пытается найти деньги на свой новый документальный фильм.
Новости театра
Очная защита состоится 16 августа в Российском фонде культуры.
Новости кино
Опубликован дублированный тизер-трейлер «Ведьмака».
Ролики фильмов
Ролики фильмов
Девушка по имени Хина Амано обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.
Ролики фильмов
Ико Ювайс
— избранный, который становится последним из легендарного клана ассасинов.
Новости кино
Дедлайн – 31 августа.
Новости кино
Проект создается при поддержке Министерства культуры и по заказу канала «Украина».
Лайфстайл
Актер в это время находился в отпуске
Рецензии на фильмы
Война и мир в анимационной экшн-комедии о злых птичках, хитрых свинках и превратностях женской судьбы
Спутник телезрителя
14 августа, 18:45, TV1000 Русское кино
Обзор сериалов
Что смотреть на перегонах между станциями метро
обсуждение >>