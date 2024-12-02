«Ферри». Трейлер с английскими субтитрами

Обзор сериалов
Новый сезон проекта с Михаилом Пореченковым и Катериной Шпицей стартует 2 декабря на ТНТ
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Открытие фестиваля авторского кино «Зимний»
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Премьера спектакля Константина Хабенского «Чайка»
Новости кино
Завершились съемки мелодрамы телеканала «Dомашний»
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Вручение премии "Диалоги в кино"
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Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
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3 декабря, 20:55, viju TV1000
Обзор сериалов
Сериал про глянец и вымученную ностальгию по нему
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