«Пустые города». ТВ-ролик №2

Новости кино
Премьера фантастической комедии состоится на СТС
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Вручение премии "Диалоги в кино"
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А также внучка Софи Лорен и дочь актрисы Николь Ари Паркер
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Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
Новости кино
Проект из шести серий выйдет на Иви
Обзор сериалов
Новый сезон проекта с Михаилом Пореченковым и Катериной Шпицей стартует 2 декабря на ТНТ
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Премьера спектакля Константина Хабенского «Чайка»
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Открытие фестиваля авторского кино «Зимний»
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