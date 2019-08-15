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Новости кино Нил Бломкамп не будет снимать продолжение оригинального «Робокопа» Кажется, режиссер не сошелся по графику со студией MGM.

Лайфстайл Дочь Брюса Ли посоветовала Квентину Тарантино заткнуться или извиниться Шэннон Ли обиделась на режиссера

Новости кино Продолжение сериала «Вне игры» выйдет 30 августа Серии будут выходить по две в неделю каждую пятницу на видеосервисе START.

Новости кино Виктория Толстоганова и Анна Снаткина найдут сокровища «Хозяйки горы» Стартовали съемки мелодрамы для канала «Россия 1».

Новости кино Джеки Чан представит в Москве «Тайну печати дракона» Актер прилетит в российскую столицу 10 сентября.

История кино Альфреду Хичкоку 120 лет! О раннем, дозвуковом периоде творчества прославленного режиссера