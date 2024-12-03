«RU: Кухня по-турецки». Трейлер на турецком языке

Новости кино
Мистическая больница открывает двери
Интервью
Режиссер новеллы «Астрахань» о влиянии рекламы, документалистики и Резо Гигинеишвили
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Самые ожидаемые интернет-релизы декабря по версии Кино-Театр.Ру
Новости кино
Проект из шести серий выйдет на Иви
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А также внучка Софи Лорен и дочь актрисы Николь Ари Паркер
Спутник телезрителя
3 декабря, 20:55, viju TV1000
Обзор сериалов
Новый сезон проекта с Михаилом Пореченковым и Катериной Шпицей стартует 2 декабря на ТНТ
Лайфстайл
Вручение премии "Диалоги в кино"
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