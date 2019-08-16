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Ролики фильмов «Связанные миры» Перейдя в новый класс, Син обнаруживают своего двойника из параллельной мира.

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Рецензии на фильмы «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»: Миллениал тебя подери Ксавье Долан разбирается, что важнее — внутренние переживания или землетрясение

Новости кино Второй сезон сериала «Шифр» выйдет весной 2020-го Пока же стартовали съемки.

Новости театра Театр Волкова возглавит Сергей Пускепалис Его концепция развития театра признана экспертами лучшей.

Ролики фильмов «Король Лев». Саундтрек Легендарная песня из оригинального мультфильма в новой версии.

Новости кино Проект Jazz break сайта Кино-театр.ру и телеканала «Продвижение» отмечен всероссийской премией Он стал лауреатом XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега».