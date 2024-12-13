«Пламенный отряд». 3 сезон. Трейлер №2 на японском языке

что почитать?

С 11 на 12 декабря, 04:50, Дом кино

«Конец сезона»: Дотянуться до неба в алмазах

«Артисты стали верующими людьми»: Светлана Захарова об интригах и покровителях в Большом театре

Мужчин не приглашали: Мила Кунис, Галь Гадот и Оливия Уайлд

Интервью

Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу»

Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса