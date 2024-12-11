«Форсаж. Полный вперёд». Трейлер на английском языке

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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
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Премьера мультфильма «Три Кота. Зимние каникулы»
Спутник телезрителя
10 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров
Рецензии на фильмы
Какие откровения принесли франшизе миллионную аудиторию и миллиардные сборы
Спутник телезрителя
8 декабря, 21:15, Наше новое кино
Спутник телезрителя
9 декабря, 23:25, СТС
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