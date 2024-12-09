«Лунный свет для двоих». Заставка на английском языке

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И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Освободившееся место как минимум шесть месяцев будет занимать Надежда Андрющенко

Волк влюбляется в зайчиху, но это не главная их проблема

Закон каменных джунглей: «Выдающиеся звери» — серьезное аниме о предубеждениях и расслоении общества

Интервью

Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу»

Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса