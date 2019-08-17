«Воскресенье»

Новости кино
Ролики фильмов
Спутник телезрителя
17 августа, 23:00, Первый канал
Ролики фильмов
Невероятное путешествие во вселенную игрушек Playmobil.
Лайфстайл
Режиссёр сэкономил госбюджету около 50 миллионов
Лайфстайл
Премьера фильма «Трудности выживания»
Ролики фильмов
Лайфстайл
Утром в газете, вечером в куплете
Ролики фильмов
Перейдя в новый класс, Син обнаруживают своего двойника из параллельной мира.
Лайфстайл
Шестая зазноба за шесть лет
Рецензии на фильмы
Ксавье Долан разбирается, что важнее — внутренние переживания или землетрясение
Спутник телезрителя
16 августа, 23:40, СТС
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