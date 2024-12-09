«Лыжи для двоих». Заставка на английском языке

Интервью
Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса
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Пара вышла в Svet
Новости кино
Музыкальный байопик покажет Первый канал
Спутник телезрителя
12 декабря, 23:30, РЕН ТВ
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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
Спутник телезрителя
10 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Новости кино
Освободившееся место как минимум шесть месяцев будет занимать Надежда Андрющенко
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Юморист исправляет ошибки молодости
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