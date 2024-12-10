«Тревожное исчезновение». Отрывок

что почитать?

И избу остановит, и Новый год найдет: Баба-яга в кино и анимации

Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров

Анастасия Панина: «Я прекрасно понимаю, что такое — любить своего ребенка»

Интервью

Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу»

Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса