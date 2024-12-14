«Альфа-самцы». 3 сезон. Трейлер с английскими субтитрами

Спутник телезрителя
12 декабря, 23:30, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса
Спутник телезрителя
14 декабря, 23:35, Первый канал
Спутник телезрителя
13 декабря, 19:30, Наше новое кино
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Прима-балерина Большого театра поделилась воспоминаниями о партнёре
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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
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