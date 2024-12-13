«Ступени Джулии». Тизер на английском языке

Спутник телезрителя
10 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Интервью
Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса
Интервью
Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров
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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
Лайфстайл
Прима-балерина Большого театра поделилась воспоминаниями о партнёре
Новости кино
Новости кино
Спутник телезрителя
12 декабря, 23:30, РЕН ТВ
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