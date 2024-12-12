«Иван Царевич и Серый Волк-6»

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Премьера мюзикла «Последняя сказка»
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Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров
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С 11 на 12 декабря, 04:50, Дом кино
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