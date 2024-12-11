«Русский характер». ТВ-ролик

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Главная тема Фантастическая восьмерка: Знаковые фильмы о великих композиторах Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен

Интервью Анастасия Панина: «Я прекрасно понимаю, что такое — любить своего ребенка» Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров

Спутник телезрителя «Год рождения»: Свобода или стабильность? 13 декабря, 19:30, Наше новое кино

Анимация Закон каменных джунглей: «Выдающиеся звери» — серьезное аниме о предубеждениях и расслоении общества Волк влюбляется в зайчиху, но это не главная их проблема

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