«Виновата ли я?». Отрывок

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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
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Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров
Спутник телезрителя
13 декабря, 19:30, Наше новое кино
Анимация
Волк влюбляется в зайчиху, но это не главная их проблема
Лайфстайл
Скромное признание
Лайфстайл
Прима-балерина Большого театра поделилась воспоминаниями о партнёре
Спутник телезрителя
12 декабря, 23:30, РЕН ТВ
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