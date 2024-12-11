«Штепсель женит Тарапуньку». Отрывок

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Интервью Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу» Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса

Главная тема Фантастическая восьмерка: Знаковые фильмы о великих композиторах Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен

Анимация Закон каменных джунглей: «Выдающиеся звери» — серьезное аниме о предубеждениях и расслоении общества Волк влюбляется в зайчиху, но это не главная их проблема

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