«Штепсель женит Тарапуньку». Отрывок

Интервью
Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров
Интервью
Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса
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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
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Волк влюбляется в зайчиху, но это не главная их проблема
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Пара вышла в Svet
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Премьера мюзикла «Последняя сказка»
Спутник телезрителя
10 декабря, 20:00, РЕН ТВ
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