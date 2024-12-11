«Девочка». Отрывок

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Моцарт не без Сальери, Чайковский в разных интерпретациях, тоскующий по Родине Рахманинов и агонизирующий Бетховен
Интервью
Звезда фильма «Одна дома. Великолепная пятерка» — о работе в театре и кино, новогодних традициях и новом поколении актеров
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Скромное признание
Новости кино
Освободившееся место как минимум шесть месяцев будет занимать Надежда Андрющенко
Новости кино
Музыкальный байопик покажет Первый канал
Спутник телезрителя
10 декабря, 20:00, РЕН ТВ
Анимация
Волк влюбляется в зайчиху, но это не главная их проблема
Лайфстайл
Пара вышла в Svet
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