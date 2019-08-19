Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Пожалуйста, приготовьтесь»

трейлер

19 августа 2019
Страдающая аутизмом Дакота Фэннинг сбегает от воспитателя, чтобы представить свою рукопись на конкурсе сочинений.

размер: 10.58 Mb     просмотров: 940     скачиваний: 0

видео добавил посетитель omela
персоны
Элис ИвТони КоллеттДакота Фэннинг
фильмы
Пожалуйста, приготовьтесь

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Афиша кино >>

Вий
мистика, триллер, фэнтези, экранизация
Великобритания, Германия, Россия, Украина, Чехия, 2014
Божественная любовь
драма
Бразилия, Дания, Норвегия, Уругвай, Чили, Швеция, 2019
UglyDolls. Куклы с характером
США, 2019
Бык
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Быть Харви Вайнштейном
США, 2019
Капкан
триллер, фильм ужасов
США, Сербия, 2019
Малышка зомби
фэнтези
Франция, 2019
Падение ангела
боевик
США, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен