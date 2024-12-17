«Первородный грех Такопи». Тизер на японском языке

что почитать?

«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет

«Это символический привет от папы»: Марьяна Спивак рассказала о потере отца и съёмках в сериале «Мамонты»

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Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано