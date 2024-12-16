«Монолог фармацевта». 2 сезон. Трейлер №2 на японском языке

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О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано

Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

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Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу»

Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса