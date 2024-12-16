«Монолог фармацевта». 2 сезон. Трейлер №2 на японском языке

Спутник телезрителя
16 декабря, 21:25, viju TV1000
Спутник телезрителя
14 декабря, 23:35, Первый канал
Новости кино
Создатели «Уоллеса и Громита» лепят покемонов, а школьницы переживают конец света
Интервью
О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии
Главная тема
Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано
Интервью
Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса
Лайфстайл
28-летняя Анна поделилась новостью в социальных сетях
Лайфстайл
Гости и лауреаты премии "Герои Peopletalk"
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