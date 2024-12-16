«Мгновение Лили». Трейлер на японском языке

Спутник телезрителя
13 декабря, 19:30, Наше новое кино
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Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака
Интервью
Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса
Лайфстайл
«Кинопоиск» подвёл итоги 2024 года
Спутник телезрителя
14 декабря, 23:35, Первый канал
Лайфстайл
28-летняя Анна поделилась новостью в социальных сетях
Интервью
Режиссер, креативный продюсер и сценарист «Жуков» – о новом сезоне, развитии героев и стабильности в отдельно взятой деревне
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Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано
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