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«Питомец Юрского периода. Возвращение домой»

трейлер

13 декабря 2024
Каждый месяц открывается волшебный портал, что позволяет людям и динозаврам путешествовать между мирами. Ава Торрес и её брат должны защитить тайный портал от посягательств злодеев

«28 лет спустя». Тизер на английском языке
«Ущелье». Трейлер на английском языке
«Ступени Джулии». Тизер на английском языке
«Знакомство родителей»
«Новогодние истории зверушек»

видео добавил посетитель Полька
персоны
Райан БеллгардтБрукс РайанАва ТорресКрис Хойт
фильмы
Питомец Юрского периода. Возвращение домой

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