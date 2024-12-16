«Доктор Стоун». 4 сезон. Трейлер №3 на японском языке

Интервью
О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии
Главная тема
Какие проекты получили финансирование и какие не получили
Главная тема
Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано
Лайфстайл
«Кинопоиск» подвёл итоги 2024 года
Новости кино
На больших экранах с 1 января
Интервью
Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса
Спутник телезрителя
13 декабря, 19:30, Наше новое кино
Лайфстайл
Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака
обсуждение >>