«Доктор Стоун». 4 сезон. Трейлер №3 на японском языке

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О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

Какие проекты получили финансирование и какие не получили

Холодное сердце, да теплый мех: питчинг детского кино в Министерстве культуры за 2024 год

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано

Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Никита Кологривый стал самым популярным актёром, опередив ДиКаприо и Стэйтема

На больших экранах с 1 января

Перед показами фильма «Финист. Первый богатырь» зрители увидят новогодние приключения Чебурашки

Интервью

Дмитрий Литвиненко: «На съемках нам нужно было соблюсти баланс между актерами и экспертами ток-шоу»

Режиссер сериала «Дайте шоу» – о съемках своей «Правды» и проекте, который не является сатирой на мир телевидения и шоу-бизнеса