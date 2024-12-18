«Папины дочки. Новые». 3 сезон

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Актриса сериала «Кухня» впервые показала сына
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Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано
Лайфстайл
Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино
Интервью
О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии
Спутник телезрителя
15 декабря, 09:40, Кино ТВ
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