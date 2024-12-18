«Папины дочки. Новые». 3 сезон

что почитать?

Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой

«Мастер и Маргарита», «Трасса», Кологривый, Маслова и Борисов: итоги самых востребованных в 2024 году страниц сайта Кино-Театр.Ру

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано

Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака

В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет

Интервью

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии