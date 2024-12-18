«Красная Поляна». Трейлер №2

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Блеск и нищета красных дорожек: Рузиль Минекаев, Эмма Корин и Бенедикт Камбербэтч

Ирина Темичева призналась, что два года назад стала мамой

«Шпион по соседству»: Патронаж и шпионаж

В ночь с 18 на 19 декабря, 00:25, viju TV1000 русское

«Это символический привет от папы»: Марьяна Спивак рассказала о потере отца и съёмках в сериале «Мамонты»

В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет

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Блог, цирк и что-то еще: питчинг авторского и экспериментального кино в Министерстве культуры за 2024 год

Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано