«Баранкины и камни силы»

Спутник телезрителя
15 декабря, 09:40, Кино ТВ
Лайфстайл
Обзор светской хроники
Лайфстайл
Актриса дала большое интервью вместе с Юрием Стояновым
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 декабря, 00:25, viju TV1000 русское
Спутник телезрителя
В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино
Лайфстайл
Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака
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Завершились съемки праздничного музыкального фильма
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Какие проекты будут реализованы при помощи государства, а каким в финансировании отказано
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