«Плевако». ТВ-ролик №3

анонс

Филу предстоит дино-челлендж в джунглях, где его союзниками станут болтливый велоцираптор, контролирующий отец и школьная любовь

19 декабря

«Дораэмон Фильм 44: История мира рисунков Нобиты». Трейлер №2 на японском языке

Что, если бы вы могли прыгнуть в мир, изображенный на картинке? Приключения киберкота и его друзей за гранью времени и пространства