«Небриллиантовая рука». ТВ-ролик

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Позже Картозия обратился с аналогичным заявлением против Андреасяна

Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию

«Это символический привет от папы»: Марьяна Спивак рассказала о потере отца и съёмках в сериале «Мамонты»

В ночь с 17 на 18 декабря, 00:45, Дом Кино

«Неадекватные люди 2»: Любовь да совет

Иван Охлобыстин, Анна Хилькевич и Дмитрий Харатьян сядут в «Новогодний экспресс»

Актриса и телеведущая вышла замуж за 32-летнего Филиппа Бегака

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Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии