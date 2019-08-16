«Узник старой усадьбы»

Спутник телезрителя
21 августа, 00:00, СТС
Новости кино
Показы пройдут в сентябре.
Новости кино
Иностранные компании смогут возместить до 40% затрат.
Новости театра
Премьера состоится 23 сентября.
Новости кино
Лучшим фильмом стал «Подводник» Александра Назарова.
Ролики фильмов
Страдающая аутизмом Дакота Фэннинг
сбегает от воспитателя, чтобы представить свою рукопись на конкурсе сочинений.
Ролики фильмов
История о юном мечтателе, вечно витающем в облаках, семнадцатилетнем поэте Бэби.
Рецензии на фильмы
Противоречивый дебют Бориса Акопова про лихие 90-е
Новости кино
Он присмотрит за съемками новых экшн-сцен будущего фильма с Марго Робби.
Главная тема
51 проект режиссеров-дебютантов в игровом полнометражном кино, которые получили субсидию, отправлены в резерв и оставлены без внимания
Спутник телезрителя
18 августа, 15:15, ТВ-3
Ролики фильмов
Жертвы о том, почему они бездействовали и терпели домогательства со стороны продюсера.
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