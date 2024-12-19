«День недели — любой»

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Интервью

Анна Слю: «Я всегда придерживаюсь позиции, что моя героиня хорошая и, конечно же, главная»

О работе над образом, полезном диалоге с режиссером, принятии себя и важности психотерапии