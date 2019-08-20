ревью

Американец египетского происхождения Рами разрывается от противоречий двух культур.

«Искусство кино» покажет классику анимэ в Москве и Санкт-Петербурге

Программа компенсаций за съемки в России стартует осенью

История о юном мечтателе, вечно витающем в облаках, семнадцатилетнем поэте Бэби.

Он присмотрит за съемками новых экшн-сцен будущего фильма с Марго Робби.

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Росгвардия против Инстаграм: Дебютное кино, поддержанное Минкультуры в 2019 году

51 проект режиссеров-дебютантов в игровом полнометражном кино, которые получили субсидию, отправлены в резерв и оставлены без внимания