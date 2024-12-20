«Комиссар». Отрывок

Новости кино
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Комедия о пройдохе, притворяющимся семейным психологом
Новости кино
Премьера состоится 28 декабря на Иви
Спутник телезрителя
24 декабря, 12:00, СТС
Интервью
А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем
Спутник телезрителя
25 декабря, 21:00, СТС
Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
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