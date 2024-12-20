«Комиссар». Отрывок

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«Воздух» и «Любовь Советского Союза» лидируют по числу номинаций на «Золотой орел»

Шторм в голове, персебес в ребро: анимация 2024 года, которую вы могли пропустить

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»

Бурак Озчивит встретит Новый год в России в специальном эпизоде сериала «Я к тебе надолго»

Интервью

«Смотреть на идеальных героев не интересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем