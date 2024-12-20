«Крепкие орешки-2». ТВ-ролик

Интервью
А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем
Главная тема
Фильмы, короткий метр и сериалы
Новости кино
Шоу выйдет на Кинопоиске в 2025 году
Новости кино
В прокате с 23 января
Обзор сериалов
Ретро-сериал о знаменитом московском адвокате
Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
Интервью
Юрий Колокольников, патроны, казахстанские степи и другие слагаемые нового постапокалипсиса
Главная тема
Комедия о пройдохе, притворяющимся семейным психологом
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