«Фантагиро, или Пещера золотой розы 3». Трейлер на итальянском языке

Лайфстайл
Актриса рассказала, как совмещает работу и материнство
Новости кино
Премьера состоится 28 декабря на Иви
Новости кино
В прокате с 23 января
Новости кино
Премьера сериала состоится на ТВ-3 13 января
Новости кино
Премьера многосерийного фильма состоится 2 января
Лайфстайл
Билеты на балет продавали за 200 тысяч рублей
Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
Интервью
А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем
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