«Мирный атом»

Спутник телезрителя
23 декабря, 22:30, Дом Кино
Лайфстайл
Актриса рассказала, как совмещает работу и материнство
Обзор сериалов
Ретро-сериал о знаменитом московском адвокате
Спутник телезрителя
21 декабря, 23:10, Первый канал
Новости кино
Мистический триллер выйдет в Okko
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Как комедия Мольера превратилась в злободневную драму
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А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем
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Церемония вручения премии в области будущих технологий «Вызов»
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