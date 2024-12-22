«Мирный атом»

что почитать?

«Завидуют, что я классная мама»: Снежана Самохина о воспитании детей

Интервью

«Смотреть на идеальных героев не интересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем