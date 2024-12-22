«Охотники за призраком»

Состоятельные люди, приехавшие на отдых в Таиланд, сталкиваются с преступлениями
Он защищал людей любых сословий и стал героем у простого народа. Но однажды его карьера оказалась под угрозой. В главной роли — Сергей Безруков
Деревенский друид забывает рецепт приготовления волшебного зелья. Теперь Астериксу, Обеликсу и другим галлам придется искать новые способы для сдерживания римлян
Наёмному убийце Кристофу Вальцу
предлагают вернуться в игру и обучить секретам профессии молодого и своенравного киллера-зумера
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