«Борис Годунов»

Новости кино
Премьера многосерийного фильма состоится 2 января
Новости кино
В прокате с 23 января
Новости кино
Премьера состоится 28 декабря на Иви
Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
Новости кино
Премьера сериала состоится на ТВ-3 13 января
Интервью
А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем
Обзор сериалов
Ретро-сериал о знаменитом московском адвокате
Спутник телезрителя
25 декабря, 21:00, СТС
обсуждение >>