«Синистер. Новые души»

что почитать?

Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира

Особняки, мартышки и дядюшка Фрейд — репортаж со съёмочной площадки «Любовь по Фрейду»

«Король и профурсетка»: Филипп Киркоров поставил условие ТНТ, что не будет сниматься с Настей Ивлеевой

Интервью

«Смотреть на идеальных героев не интересно»: молодые актеры о сериале «Первый раз», пути в профессию и состоянии российского кино

А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем