«Синистер. Новые души»

Спутник телезрителя
23 декабря, 22:30, Дом Кино
Обзор сериалов
Как сериал, продолжающий главную отечественную сказку, исследует влияние детских травм на сотворение мира
Главная тема
Комедия о пройдохе, притворяющимся семейным психологом
Лайфстайл
Актриса могла появиться в «Небриллиантовой руке»
Интервью
А также о том, как попали в проект, за что любят свою профессию и о каких ролях мечтают в будущем
Новости кино
В прокате с 23 января
Рецензии на спектакли
Как комедия Мольера превратилась в злободневную драму
Спутник телезрителя
24 декабря, 12:00, СТС
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